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Волейболист сборной Украины перешел в российский клуб
Сомнительное решение Владислава Диденко.
"Югра-Самотлор завершает трансферные процедуры по украинскому связующему Владиславу Диденко. Условия личного контракта уже согласованы", - пишет официальный сайт российского клуба.
Диденко до недавнего времени представлял клуб второй французской лиги Нанси. К смене клубной прописки Владислава склонили проблемы с визой.
Диденко в прошлом году сенсационно помог сборной Украины дойти до четвертьфинала на чемпионате Европы.
Ранее UA-Футбол сообщал, что украинский волейбольный клуб Химик проиграл в матче Лиги чемпионов.