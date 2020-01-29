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Волейболист сборной Украины перешел в российский клуб

Другие виды
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Сомнительное решение Владислава Диденко.

Волейболист сборной Украины перешел в российский клуб
Новина українською

"Югра-Самотлор завершает трансферные процедуры по украинскому связующему Владиславу Диденко. Условия личного контракта уже согласованы", - пишет официальный сайт российского клуба.

Диденко до недавнего времени представлял клуб второй французской лиги Нанси. К смене клубной прописки Владислава склонили проблемы с визой.

Диденко в прошлом году сенсационно помог сборной Украины дойти до четвертьфинала на чемпионате Европы.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинский волейбольный клуб Химик проиграл в матче Лиги чемпионов.

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В статье: сборная Украины по волейболу
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