  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украина представила состав на чемпионат Европы по борьбе
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина представила состав на чемпионат Европы по борьбе

Другие виды
(1 голосов)

В Рим едут 20 борцов.

Украина представила состав на чемпионат Европы по борьбе
Новина українською

С 10 по 16 февраля столица Италии примет чемпионат Европы по вольной и греко-римской борьбе.

Состав сборной Украины по вольной борьбе:

Тарас Маркович (до 57 кг), Иван Билейчук (до 61 кг), Эрик Арушанян (до 65 кг), Алексей Борута (до 70 кг), Денис Павлов (до 74 кг), Василий Михайлов (до 79 кг), Илья Арчая (до 86 кг), Роман Рычко (до 92 кг), Мураз Мчелидзе (до 97 кг), Александр Хоцяновский (свыше 125 кг).

Состав сборной Украины по греко-римской борьбе:

Корюн Саградян (до 55 кг), Жора Абовян (до 60 кг), Ленур Темиров (до 63 кг), Денис Демьянков (до 67 кг), Андрей Кулик (до 72 кг), Владимир Яковлев (до 77 кг), Андрей Антонюк (до 82 кг), Семен Новиков (до 87 кг), Александр Шишман (до 97 кг), Николай Кучмий (свыше 130 кг).

На последнем чемпионате Европы по борьбе в 2019 году в Бухаресте украинские спортсмены завоевали 5 золотых медаль и заняли третье место в медальном зачете.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: вольная борьба греко-римская борьба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Xsport.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...