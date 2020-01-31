Украина представила состав на чемпионат Европы по борьбе

С 10 по 16 февраля столица Италии примет чемпионат Европы по вольной и греко-римской борьбе.

Состав сборной Украины по вольной борьбе:

Тарас Маркович (до 57 кг), Иван Билейчук (до 61 кг), Эрик Арушанян (до 65 кг), Алексей Борута (до 70 кг), Денис Павлов (до 74 кг), Василий Михайлов (до 79 кг), Илья Арчая (до 86 кг), Роман Рычко (до 92 кг), Мураз Мчелидзе (до 97 кг), Александр Хоцяновский (свыше 125 кг).

Состав сборной Украины по греко-римской борьбе:

Корюн Саградян (до 55 кг), Жора Абовян (до 60 кг), Ленур Темиров (до 63 кг), Денис Демьянков (до 67 кг), Андрей Кулик (до 72 кг), Владимир Яковлев (до 77 кг), Андрей Антонюк (до 82 кг), Семен Новиков (до 87 кг), Александр Шишман (до 97 кг), Николай Кучмий (свыше 130 кг).

На последнем чемпионате Европы по борьбе в 2019 году в Бухаресте украинские спортсмены завоевали 5 золотых медаль и заняли третье место в медальном зачете.