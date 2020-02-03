  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Канзас-Сити впервые за 50 лет выиграл Супербоул
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Канзас-Сити впервые за 50 лет выиграл Супербоул

Другие виды
(1 голосов)

За океаном определился победитель Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Канзас-Сити впервые за 50 лет выиграл Супербоул
Новина українською

В битве за Супербоул Канзас-Сити в решающей четверти удалось добить Сан-Франциско – 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0). Матч проходил в Майами на 65-тысячном Хард Рок Стэдиум.

Канзас-Сити стал двукратным победителем Супербоула, а Сан-Франциско не удалось взять шестой титул и повторить рекорды Питтсбурга и Нью-Ингленда.

Самым ценным игроком Супербоула стал квотербек Канзас-Сити Патрик Махоумс. В матче с Сан-Франциско 24-летний американец сделал 26 точных передач из 42 на 286 ярдов, заработал 2 тачдауна на пасе и однажды результативно сыграл на приеме.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: американский футбол НФЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...