Канзас-Сити впервые за 50 лет выиграл Супербоул

В битве за Супербоул Канзас-Сити в решающей четверти удалось добить Сан-Франциско – 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0). Матч проходил в Майами на 65-тысячном Хард Рок Стэдиум.

HE TOLD YOU SO ???? pic.twitter.com/oKrsgvpHt2 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 3, 2020

Канзас-Сити стал двукратным победителем Супербоула, а Сан-Франциско не удалось взять шестой титул и повторить рекорды Питтсбурга и Нью-Ингленда.

Самым ценным игроком Супербоула стал квотербек Канзас-Сити Патрик Махоумс. В матче с Сан-Франциско 24-летний американец сделал 26 точных передач из 42 на 286 ярдов, заработал 2 тачдауна на пасе и однажды результативно сыграл на приеме.