Химик потерпел пятое поражение в групповом этапе Лиги чемпионов

В Южном прошел матч пятого тура группы С женской Лиги чемпионов по волейболу. "Химик" принимал итальянскую "Игор Горгондзолу" из Новары.

Подопечные Евгения Николаева проиграли со счетом 0:3.

Игра прошла с большим преимуществом гостей. В свою очередь хозяева немного вели в счете в первой и во второй партиях. В остальном же класс итальянок был явно выше нашей команды.

Лига чемпионов по волейболу. Женщины

Группа С. Пятый тур. 4 февраля

Южный (Украина)

"Химик" (Южный, Украина) - "Игор Горгондзола" (Новара, Италия)

0:3 (14:25, 14:25, 12:25)

Свой заключительный матч группы С нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "Химик" проведет в Германии 18 февраля с "Альянсом" из Штутгарта.