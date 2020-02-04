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Химик потерпел пятое поражение в групповом этапе Лиги чемпионов

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Хозяева не могут одержать победу уже долгое время

Химик потерпел пятое поражение в групповом этапе Лиги чемпионов
Новина українською

В Южном прошел матч пятого тура группы С женской Лиги чемпионов по волейболу. "Химик" принимал итальянскую "Игор Горгондзолу" из Новары.

Подопечные Евгения Николаева проиграли со счетом 0:3.

Игра прошла с большим преимуществом гостей. В свою очередь хозяева немного вели в счете в первой и во второй партиях. В остальном же класс итальянок был явно выше нашей команды.

Лига чемпионов по волейболу. Женщины
Группа С. Пятый тур. 4 февраля
Южный (Украина)
"Химик" (Южный, Украина) - "Игор Горгондзола" (Новара, Италия)
0:3 (14:25, 14:25, 12:25)

Свой заключительный матч группы С нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов "Химик" проведет в Германии 18 февраля с "Альянсом" из Штутгарта.

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В статье: ВК Химик (Южный)
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