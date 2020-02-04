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Шведской борчихе начали угрожать в социальных сетях

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Она попалась на допинге

Шведской борчихе начали угрожать в социальных сетях
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Бронзовый призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе шведка Йенни Франссон, которая сдала положительную допинг-пробу, стала объектом всеобщей ненависти в соцсетях.

У 32-летней спортсменки обнаружили следы метилтестостерона. Вскоре после этого в "Инстаграме" Франссон появились яростные комментарии, где её призвали покинуть страну. Некоторые даже желали шведке смерти, информирует Dagens Nyheter.

Сама Франссон вину не признаёт:

"Не хочу об этом даже думать. Единственное объяснение — что это сделал тот, кто находился со мной в спортзале", — заявила спортсменка.

"Раньше я считала, что все, кому приписывают запрещённые вещества, принимали их на самом деле. Но это ужасно, когда люди могут так судить. Они не знают меня, не знают, что я делала. Никто ничего не знает. Однако говорят, что я должна уехать, умереть. Это какое-то сумасшествие", — добавила шведка.

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В статье: Йенни Франсон
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