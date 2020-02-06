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Известная российская гимнастка пыталась совершить самоубийство

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В 21 год она хотела расстаться с жизнью.

Известная российская гимнастка пыталась совершить самоубийство
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5 февраля Александру Солдатову с телесными повреждениями в связи суицидальной попыткой доставили в одну из московских больниц. Также у гимнастки диагностирована булимия.

Тренер Солдатовой Анна Дьяченко отказалась комментировать попытку своей подопечной совершить самоубийство.

Следователи начали проверку по факту суицидальной попытки известной гимнастки. Подробности не разглашаются.

Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов Европы.

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В статье: художественная гимнастика
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