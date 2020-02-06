Вице-президент Федерации гимнастики Украины объяснила, почему сборная Украины поедет на соревнования в Москве

Вице-президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина объяснила, почему сборная Украины приняла решение выступать на Гран-при Москвы.

"Накануне Олимпиады, которая состоится летом в Токио, национальная сборная Украины по художественной гимнастике посвящает тренировкам 24 часа в сутки. Спортсменки занимаются в зале с утра до ночи. Я чувствую, что в этом году у нас есть очень хорошие шансы использовать медали на Олимпийских играх и достойно представить Украину. Надеюсь, так и будет.

Наша цель сейчас – использовать каждую возможность для подготовки спортсменок. Объясню одну вещь: лицензию на участие в Олимпиаде Украина получила как страна. Теперь перед нами стоит другая важная задача – определиться, кто именно из спортсменок будет представлять нашу страну. В индивидуальных упражнениях это будут две гимнастки. А претенденток у нас шесть. Шанс должен получить каждый. Поэтому все старты, которые происходят в преддверии Олимпиады, имеют столь большое значение. На Олимпийские игры должны ехать лучшие, а их видно именно по результатам участия в соревнованиях.

Есть еще один момент. Он сводится к математическим расчетам. В этом году в целом запланировано 5 Гран-при. Мы планируем участие в каждом. Соревнования в Москве – первые в этом списке. Мы взвешивали все за и против и решили все-таки ехать на этот старт.

Во-первых, это влияет на наш рейтинг. А во-вторых, от результата московского Гран-при дальше будет зависеть, кто будет участвовать в Гран-при во время "Кубка Дерюгиной", который традиционно состоится в Киеве в марте.

Таким образом участии наших спортсменок в каждом Гран-при увеличивает наши шансы в рейтинге и уменьшает шансы конкурентов. Давайте держать кулаки за наших спортсменок и пусть они там в Москве покажут, на что способна украинская школа художественной гимнастики. Моральная поддержка придаст им сил и уверенности".

Напомним, что Гран-при Москвы пройдет с 7 по 9 февраля в столице России.