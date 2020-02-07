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Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за оскорбление Китая

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Чаба Бурьян в следующий раз трижды подумает, прежде чем что-то написать в Instagram.

Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за оскорбление Китая
Новина українською

Победитель Олимпийских игр 2018 года в эстафете по шорт-треку на 5000 метров в начале декабря выступал на этапе Кубка мира в Шанхае. Бурьяну не понравилась длинная очередь на пограничном контроле, а свой гнев венгр решил выплеснуть на всю страну.

"F*ckin China", - такими словами известный спортсмен сопроводил свой пост в Instagram.

Пикантность ситуации состояла в том, что главным тренером сборной Венгрии была китаянка Чжан Цзин. Она мгновенно подала в отставку, которую Федерация шорт-трека Венгрии не приняла.

За свой длинный язык Бурьян заплатит годом своей карьеры. Спортсмена дисквалифицировали от всех соревнований и тренировок местной федерации шорт-трека.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Формула-1 не хочет отменять этап в Китае.

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В статье: шорт-трек
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