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Самая красивая пара украинского спорта: Марина и Михаил Ромачук поделились чувственными снимками
Действительно красивая пара
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук и ее муж, пловец Михаил Романчук поделились со своими болельщиками в Instagram чувственными и трогательными снимками с фотосессии.
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук стала победительницей международных соревнований в Карлсруэ.
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