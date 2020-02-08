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Самая красивая пара украинского спорта: Марина и Михаил Ромачук поделились чувственными снимками

Другие виды
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Действительно красивая пара

Самая красивая пара украинского спорта: Марина и Михаил Ромачук поделились чувственными снимками
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук и ее муж, пловец Михаил Романчук поделились со своими болельщиками в Instagram чувственными и трогательными снимками с фотосессии.

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук стала победительницей международных соревнований в Карлсруэ.

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В статье: Михаил Романчук Марина Бех-Романчук
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