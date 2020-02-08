Самая красивая пара украинского спорта: Марина и Михаил Ромачук поделились чувственными снимками

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук и ее муж, пловец Михаил Романчук поделились со своими болельщиками в Instagram чувственными и трогательными снимками с фотосессии.

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук стала победительницей международных соревнований в Карлсруэ.