Дарья Билодид: Спасибо всем людям и фанатам за поддержку, которую я чувствовала

Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид поблагодарила всех за поддержку после победы на Grand-Slam в Париже. Соответствующее обращение она разместила на своей официальной странице в Instagram:

"Моя вторая золотая медаль из Парижского Большого Шлема! Эти соревнования для меня очень особенные! Очень много поклонников дзюдо и удивительная атмосфера - всегда большая честь соревноваться на этой большой французской Арене. Спасибо всем людям и поклонникам за поддержку, я почувствовала это сегодня"

Напомним, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук победила на турнире в Польше.