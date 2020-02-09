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Дарья Билодид: Спасибо всем людям и фанатам за поддержку, которую я чувствовала
Комментарий дзюдоистки
Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид поблагодарила всех за поддержку после победы на Grand-Slam в Париже. Соответствующее обращение она разместила на своей официальной странице в Instagram:
"Моя вторая золотая медаль из Парижского Большого Шлема! Эти соревнования для меня очень особенные! Очень много поклонников дзюдо и удивительная атмосфера - всегда большая честь соревноваться на этой большой французской Арене. Спасибо всем людям и поклонникам за поддержку, я почувствовала это сегодня"
Напомним, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук победила на турнире в Польше.