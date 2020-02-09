Гандбол. Мотор уступил белорусскому БГК имени Мешкова в матче Лиги Чемпионов

Украинский гандбольный клуб "Мотор" Запорожье в одном из ключевых матчей группового этапа Лиги Чемпионов 2019/2020 уступил белорусскому клубу "БГК им. Мешкова". Подопечные Ростислава Ланевича, которые до поединка считались его фаворитами проиграли сопернику со счетом 33-36.

Лига чемпионов. 11 тур. Группа В

"Мотор" (Украина) - "БГК имени Мешкова" (Беларусь) 33:36 (17:18)

"Мотор": Комок, Киреев; Бабичев 2, Малашинскас 6, Пуховский 6, Денисов 5, Дорощук 4, Кравченко 4, Сорока 3, Ганчев 3, Кус, Гурковский, Паровинчак, Вуйович, Кубатко, Козакевич.

"БГК имени Мешкова": Пешич, Мацкевич 5, Канкараш 2, Панич 5, Шкуринский 10, Юринок 4, Обрадович 2, Аккамбре 1, Шумак 3, Баранов 3, Разгор 1, Обранович 1, Сельвесюк, Джукич 2, Вайлупов, Малус 2.

Таким образом, за три тура до конца группового этапа "Мотор" отстает от проходного 6-го места на 5 очков.