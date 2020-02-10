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"Ford против Ferrari" и скейтборд в Кабуле: спорту достались три статуэтки на "Оскаре"

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На 92-й церемонии вручения "Оскара" в нескольких номинациях победили фильмы со спортивным контекстом.

"Ford против Ferrari" и скейтборд в Кабуле: спорту достались три статуэтки на "Оскаре"
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Фильм "Ford против Ferrari" с Кристианом Бэйлом и Мэттом Деймоном в главных ролях на "Оскаре" претендовал на четыре номинации и смог выиграть в двух из них. Эндрю Бакленд и Майкл Маккаскер стали обладателями статуэтки за лучший монтаж, а Дональда Сильвестра отметили за лучший звуковой монтаж.

"Ford против Ferrari" – фильм-биография со 100-миллионным бюджетом о противостоянии американских и итальянских концернов на легендарной гонке 24 часа Ле-Мана в 1966 году.

А в номинации "Лучший документальный короткометражный фильм" победила лента Кэрол Дайсингер и Елены Андрейчевой "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)"

"Ford против Ferrari" и скейтборд в Кабуле: спорту достались три статуэтки на "Оскаре" - изображение 1.

Лента рассказывает о группе афганских девушек, которые в условиях войны в Кабуле учатся ездить на скейтборде. Как известно, скейтбординг в этом году дебютирует в программе Олимпийских игр.

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В статье: скейтбординг Феррари
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