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Барком-Кажаны покидают Кубок ЕКВ

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Наша команда не смогла обыграть Альпенволейс

Барком-Кажаны покидают Кубок ЕКВ
Новина українською

Чемпион Украины "Барком-Кажаны" проиграл австрийско-немецкому "Альпенволейсу" во втором матче 1/8 финала Кубка ЕКВ.

Первый матч украинцы тоже проиграли, но со счетом 3:0.

Во втором матче интрига пропала после первого сета, в котором хозяева победили со счетом 25:23 и повели 1:0.

В дальнейшем на поле играл резервный состав. Украинцы также собрались и даже смогли взять два сета, но проиграли матч.

1/8 финала Кубка ЕКВ, второй матч.

Альпенволейс – Барком-Кажаны 3:2 (25:23, 24:26, 25:14, 21:25, 15:11)

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В статье: ВК Барком-Кажани (Львов)
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