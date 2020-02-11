Барком-Кажаны покидают Кубок ЕКВ

Чемпион Украины "Барком-Кажаны" проиграл австрийско-немецкому "Альпенволейсу" во втором матче 1/8 финала Кубка ЕКВ.

Первый матч украинцы тоже проиграли, но со счетом 3:0.

Во втором матче интрига пропала после первого сета, в котором хозяева победили со счетом 25:23 и повели 1:0.

В дальнейшем на поле играл резервный состав. Украинцы также собрались и даже смогли взять два сета, но проиграли матч.

1/8 финала Кубка ЕКВ, второй матч.

Альпенволейс – Барком-Кажаны 3:2 (25:23, 24:26, 25:14, 21:25, 15:11)