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Барком-Кажаны покидают Кубок ЕКВ
Наша команда не смогла обыграть Альпенволейс
Чемпион Украины "Барком-Кажаны" проиграл австрийско-немецкому "Альпенволейсу" во втором матче 1/8 финала Кубка ЕКВ.
Первый матч украинцы тоже проиграли, но со счетом 3:0.
Во втором матче интрига пропала после первого сета, в котором хозяева победили со счетом 25:23 и повели 1:0.
В дальнейшем на поле играл резервный состав. Украинцы также собрались и даже смогли взять два сета, но проиграли матч.
1/8 финала Кубка ЕКВ, второй матч.
Альпенволейс – Барком-Кажаны 3:2 (25:23, 24:26, 25:14, 21:25, 15:11)
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