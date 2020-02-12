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Беленюк: Очень остро стоит вопрос по жилью Пидручному

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Дмитрий живет с родителями и у него двое детей

Беленюк: Очень остро стоит вопрос по жилью Пидручному
Новина українською

Нардеп и олимпийский призер Жан Беленюк уверен, что государству необходимо подарить квартиру Дмитрию Пидручному. Об этом он рассказал в интервью каналу Вацко Live.

"По вопросам жилья для спортсменов очень остро стоит вопрос по Дмитрию Пидручному. Это первый чемпион независимой Украины по биатлону. В начале 2019 года он выиграл чемпионат мира. Все были рады, поскольку эту медаль долго ждали. У нас есть девочки олимпийские чемпионки, а мужчин не было.

Сейчас у него родился второй ребенок, а он живет в квартире с родителями, с женой и детьми. Так неправильно. Он очень скромный парень. Я к нему пару раз подходил и говорил: "Ты должен требовать". Я уважаю скромных людей, но в некоторых ситуациях они играют против себя. Там, где они имеют основания требовать, они этого не делают. А есть люди, которые пользуются этим в одностороннем режиме".

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В статье: Жан Беленюк Дмитрий Пидручный
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