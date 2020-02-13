Беленюк раскритиковал Ломаченко за скандальное видео в Instagram

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в начале января в Instagram опубликовал провокационное видео в поддержку православья с российским спецназом и благодарностью «вежливым людям».

Позже чемпион мира в легком весе объяснился перед фанатами, заявив, что суть его видео была не в людях с триколором.

"Честно говоря, я сам не понял. Мне необходимо с ним переговорить с глазу на глаз, чтобы понять, что он хотел показать. Я не хочу это комментировать, ведь я с ним не общался.

Если хочешь рассказать тот же стих, его можно просто выучить и сделать без всякого видеоряда.

Считаю, что им не нужно впутываться в такие вещи. Просто несите славу Украине, выступайте, показывайте хорошие результаты, а все остальное нужно отбрасывать на второй план. Попытки кому-то что-то донести зацепят ту или иную сторону. Просто будьте всеобщими любимцами. Но это мое мнение.

У Васи, как и у Саши Усика, должны работать люди, которые формируют стратегию развития инстаграм. Они должны контролировать такие вещи", - сказал Беленюк в интервью с YouTube-блогером Виктором Вацко.