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Кохан завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио

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Он побил личный рекорд

Кохан завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио
Новина українською

Метатель молота Михаил Кохан завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио.

На зимнем чемпионате Украины в шестой попытке снаряд Кохана упал на отметке в 77,62 метра, что помимо олимпийской лицензии, позволило 19-летнему спортсмену стать победителем национального первенства.

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В статье: Михаил Кохан
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