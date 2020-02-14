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Кохан завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио
Он побил личный рекорд
Метатель молота Михаил Кохан завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио.
На зимнем чемпионате Украины в шестой попытке снаряд Кохана упал на отметке в 77,62 метра, что помимо олимпийской лицензии, позволило 19-летнему спортсмену стать победителем национального первенства.
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