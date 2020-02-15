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Фото на миллион: Виталий Кличко и Марк Цукерберг встретились в Мюнхене

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Легенда спорта и основатель Фейсбук

Фото на миллион: Виталий Кличко и Марк Цукерберг встретились в Мюнхене
UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко в Мюнхене (Германия) встретился с основателем сети Фейсбук, одним из самых богатых людей планеты Марком Цукербергом. Соответствующее фото появилось на странице украинца в Instagram:

Фото на миллион: Виталий Кличко и Марк Цукерберг встретились в Мюнхене - изображение 1

Напомним, что ранее Александр Усик продолжал подготовку к следующему бою.

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В статье: Виталий Кличко
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