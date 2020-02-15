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Гандбол. Мотор разгромно уступил Вардару и потерял даже теоретические шансы на проход дальше

Другие виды
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Пробивали дно

Гандбол. Мотор разгромно уступил Вардару и потерял даже теоретические шансы на проход дальше
UA-Футбол
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Украинский гандбольный клуб "Мотор" Запорожье в матче группового этапа Лиги Чемпионов уступил македонскому "Вардару" и потерял всякие шансы на попадание в плей-офф турнира.

Украинцы проиграли сопернику со счетом 28-38. Самыми результативными в составе нашей команды стали Пуховски (6), Маласинскас (5) и Денисов (5). У соперника больше всех забивали Шкубе (8), Чупич (6) и Горбок (5).

Лига чемпионов. 13 тур. группа В

"Вардар" (Македония) - "Мотор" (Украина) 38:28 (16:11)

Турнирная таблица группы В:

Гандбол. Мотор разгромно уступил Вардару и потерял даже теоретические шансы на проход дальше - изображение 1

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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