Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих побеждает на турнире в Глазго (Шотландия). В прыжках в высоту она демонстрирует показатель 1,93 м., что становится лучшим среди участниц соревнований.

Она опередила свою ближайшую соперницу, обладательницу серебра, британку Бетани Партридж на 3 сантиметра.

Youngsters are dominating the field events here in Glasgow????.



Ukraine’s Yaroslava Mahuchikh wins the women’s high jump with a clearance of 1.93m.#WorldIndoorTour pic.twitter.com/p82Nh99WHO