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Высоты нам покоряются с легкостью: Ирина Геращенко завоевала золото в Брно

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Победы на высотах

Высоты нам покоряются с легкостью: Ирина Геращенко завоевала золото в Брно
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко победила на турнире в чешском Брно. Наша спортсменка в прыжках в высоту сумела продемонстрировать результат 1,94 м.

Свою ближайшую соперницу, словенку Маруш Чернюл украинка опередила на 6 сантиметров.

Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих одержали победы на турнире в Глазго.

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В статье: Ирина Геращенко
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