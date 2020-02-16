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Высоты нам покоряются с легкостью: Ирина Геращенко завоевала золото в Брно
Победы на высотах
Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко победила на турнире в чешском Брно. Наша спортсменка в прыжках в высоту сумела продемонстрировать результат 1,94 м.
Свою ближайшую соперницу, словенку Маруш Чернюл украинка опередила на 6 сантиметров.
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих одержали победы на турнире в Глазго.
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