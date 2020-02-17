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Мотор возглавит литовский специалист

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Он работал со многими известными командами

Мотор возглавит литовский специалист
Новина українською

В понедельник 17-го февраля в кабинете президента гандбольного клуба "Мотор" своё новое трудовое соглашение подписал литовский специалист — Гинтарас Савукинас, который в прошлом работал со сборной Литвы, клубами Исландии, Беларуси и Норвегии. С 2016-го Савукинас работает главным тренером постоянного участника Лиги чемпионов финского "Кокса".

Контракт "Мотора" с литовским тренером, которому 18 февраля исполнится 49 лет, начнет действие с 1-го июля 2020 года. Соглашение рассчитано на два года. Напомним, после увольнения в начале ноября 2019 года Николая Степанца, "Мотор" играет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ростислава Ланевича.

20 февраля в 13-м туре Лиги чемпионов "Мотор" площадке арены "Юность" примет польский "Виве Кельце".

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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