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В возрасте 29 лет ушел из жизни украинский фигурист Николай Бондар
Он работал в Китае
15-го февраля ушел из жизни 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь. Николай был бронзовым призером чемпионата Украины-2008, участником юниорского чемпионата мира и многократным участником юниорских Гранд-при.
Обстоятельства и причина смерти Николая пока достоверно неизвестны. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца во время сна.
В последнее время фигурист работал тренером по фигурному катанию в Китае, в городе Сучжоу.
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