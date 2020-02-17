В возрасте 29 лет ушел из жизни украинский фигурист Николай Бондар

15-го февраля ушел из жизни 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь. Николай был бронзовым призером чемпионата Украины-2008, участником юниорского чемпионата мира и многократным участником юниорских Гранд-при.

Обстоятельства и причина смерти Николая пока достоверно неизвестны. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца во время сна.

В последнее время фигурист работал тренером по фигурному катанию в Китае, в городе Сучжоу.