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Вице-президент Федерации бокса Украины подал в суд на УАФ и НСК Олимпийский
Мангер также является президентом ХК Днепр
По информации Tribuna.com, вице-президент Федерации бокса Украины Владислав Мангер подал на УАФ и НСК Олимпийский в суд.
Иск подан за появление на НСК Олимпийский баннера с упоминанием имени Мангера во время матча ЛЕ Динамо – Челси. Он был посвящен убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк: Гордеев! Мангер! Рищук! Убийц много. Президент один.
Андрей Гордеев – председатель Херсонской областной госадминистрации, а Евгений Рищук его бывший заместитель.
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