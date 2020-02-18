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Вице-президент Федерации бокса Украины подал в суд на УАФ и НСК Олимпийский

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Мангер также является президентом ХК Днепр

Вице-президент Федерации бокса Украины подал в суд на УАФ и НСК Олимпийский
Новина українською

По информации Tribuna.com, вице-президент Федерации бокса Украины Владислав Мангер подал на УАФ и НСК Олимпийский в суд.

Иск подан за появление на НСК Олимпийский баннера с упоминанием имени Мангера во время матча ЛЕ Динамо – Челси. Он был посвящен убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк: Гордеев! Мангер! Рищук! Убийц много. Президент один.

Андрей Гордеев – председатель Херсонской областной госадминистрации, а Евгений Рищук его бывший заместитель.

Вице-президент Федерации бокса Украины подал в суд на УАФ и НСК Олимпийский - изображение 1

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В статье: Владислав Мангер Катерина Гандзюк
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