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Сборная Китая по теннису не сыграет с Румынией из-за коронавируса

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Команда пропустит этот матч

Сборная Китая по теннису не сыграет с Румынией из-за коронавируса
Новина українською

Сборная Китая снялась с матча Кубка Дэвиса с Румынией в Мировой группе. Об этом сообщили в официальном "твиттере" Международной федерации тенниса (ITF).

"Комиссия Кубка Дэвиса приняла снятие сборной Китая с матча с Румынией, который должен был состояться 6-7 марта.

Ужесточённые ограничения, введённые в связи со вспышкой коронавируса в КНР, привели к тому, что национальная сборная Китая не может отправиться в Румынию на этот матч. Сборная Румынии сыграет в следующем матче Мировой группы в сентябре", – написали в "твиттере" ITF.

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В статье: коронавирус сборная Китая по теннису
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