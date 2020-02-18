Сборная Китая по теннису не сыграет с Румынией из-за коронавируса

Сборная Китая снялась с матча Кубка Дэвиса с Румынией в Мировой группе. Об этом сообщили в официальном "твиттере" Международной федерации тенниса (ITF).

"Комиссия Кубка Дэвиса приняла снятие сборной Китая с матча с Румынией, который должен был состояться 6-7 марта.

Ужесточённые ограничения, введённые в связи со вспышкой коронавируса в КНР, привели к тому, что национальная сборная Китая не может отправиться в Румынию на этот матч. Сборная Румынии сыграет в следующем матче Мировой группы в сентябре", – написали в "твиттере" ITF.