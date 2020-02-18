Химик без единой победы покидает Лигу чемпионов

В последнем матче группового этапа Лиги чемпионов Химик потерпел поражение от немецкого "Альянса" со счетом 0:3. Таким образом, команда из Южного не прошла в следующий этап еврокубка и завершает свои выступления в турнире.

"Химик" так и не смог победить и с одним очком в активе занял последнее четвертое место в группе С. Немецкий "Альянс" занимает первую строчку в группе.

Украинки смогли лтшь выиграть Кубок Украины в непростом матче с "Галичанкой".

Лига чемпионов. Группа С. 6-й тур:

"Альянс" (Штуттгарт) – "Химик" (Южный) 3:0 (25:21, 25:19, 25:17)