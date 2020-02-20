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Исаченков и Магучих признаны лучшими легкоатлетами Украины

Другие виды
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Исаченков и Магучих признаны лучшими легкоатлетами Украины
Новина українською

Ярослава Магучих и Ярослав Исаченков признаны лучшими легкоатлетами Украины в январе.

Магучих выиграла "Мемориал Алексея Демьянюка", международные соревнования по прыжкам в высоту в Котбусе и этап World Athletics Indoor Tour в Карлсруэ. Дважды устанавливала мировой юниорский рекорд по прыжкам в высоту в помещении (2,01 м, Львов и 2,02 м, Карлсруэ), установила рекорд Украины по прыжкам в высоту в помещении (2,02 м).

Ярослав Исаченков выиграл соревнования по прыжкам в длину на международном легкоатлетическом турнире в Негвиздах (7,96 м) и занял второе место в Яблонеце (7,52 м).

Напомним, Магучих получит от ФЛАУ более миллиона гривен в 2020 году.

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В статье: Ярослава Магучих Ярослав Исаченков
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Источник:
XSport.ua
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