Исаченков и Магучих признаны лучшими легкоатлетами Украины

Ярослава Магучих и Ярослав Исаченков признаны лучшими легкоатлетами Украины в январе.

Магучих выиграла "Мемориал Алексея Демьянюка", международные соревнования по прыжкам в высоту в Котбусе и этап World Athletics Indoor Tour в Карлсруэ. Дважды устанавливала мировой юниорский рекорд по прыжкам в высоту в помещении (2,01 м, Львов и 2,02 м, Карлсруэ), установила рекорд Украины по прыжкам в высоту в помещении (2,02 м).

Ярослав Исаченков выиграл соревнования по прыжкам в длину на международном легкоатлетическом турнире в Негвиздах (7,96 м) и занял второе место в Яблонеце (7,52 м).

Напомним, Магучих получит от ФЛАУ более миллиона гривен в 2020 году.