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Американец в 62 года простоял в планке 8 часов. Это мировой рекорд

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Феноменальное достижение Джорджа Худа.

Американец в 62 года простоял в планке 8 часов. Это мировой рекорд
Новина українською

Свое имя в Книгу рекордов Гиннеса 62-летний Худ внес после того, как почти в два раза перебил предыдущий рекорд в планке – американец держал в напряжении все свои мышцы невероятные 8 часов, 15 минут и 15 секунд!

Бывший морпех проделал титаническую работу на пути к очередному рекорду. При подготовке Худ в общей сложности простоял в планке около 2100 часов.

"Стою в планке 4-5 часов в день. Также в день я делаю 700 отжиманий, 2000 упражнений на пресс по 100 раз за подход и 500 приседаний. Для верхней части тела и рук приблизительно в день я делаю 300 упражнений с гантелям", - говорит Худ в интервью CNN.

Джордж Худ больше не планирует бить рекорды в планке. Его новая цель – мировой рекорд по количеству отжиманий за один час. Чтобы превзойти действующий рекорд, пенсионеру из США нужно отжаться как минимум 2807 раз.

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В статье: рекорд
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