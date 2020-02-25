Украинцы завоевали пять медалей на Гран-при по прыжкам в воду

На втором этапе Гран-при по прыжкам в воду украинцы завоевали пять медалей.

Единственное золото в Германии в прыжках на трехметровом трамплине выиграли Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик. Ближайших конкурентов украинский дуэт опередил на 23 балла.

Кесарь в паре с Анной Письменской с отставанием в 3 балла стала второй в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

А Письменская к серебру в дуэте добавила личную бронзу на трехметровом трамплине. От первого места Анну отделили 13 баллов.

Наконец, в синхронных прыжках с 10-метровой вышки топ-3 замкнули Евгений Науменко и Олег Сербин. За два прыжка до конца соревнований украинцы шли только шестыми, но вовремя прибавили и прорвались на подиум.