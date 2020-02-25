  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украинцы завоевали пять медалей на Гран-при по прыжкам в воду
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинцы завоевали пять медалей на Гран-при по прыжкам в воду

Другие виды
(1 голосов)

Урожайное выступление украинцев в Ростоке (Германия).

Украинцы завоевали пять медалей на Гран-при по прыжкам в воду
Новина українською

На втором этапе Гран-при по прыжкам в воду украинцы завоевали пять медалей.

Единственное золото в Германии в прыжках на трехметровом трамплине выиграли Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик. Ближайших конкурентов украинский дуэт опередил на 23 балла.

Кесарь в паре с Анной Письменской с отставанием в 3 балла стала второй в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

А Письменская к серебру в дуэте добавила личную бронзу на трехметровом трамплине. От первого места Анну отделили 13 баллов.

Наконец, в синхронных прыжках с 10-метровой вышки топ-3 замкнули Евгений Науменко и Олег Сербин. За два прыжка до конца соревнований украинцы шли только шестыми, но вовремя прибавили и прорвались на подиум.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: прыжки в воду
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Xsport.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...