  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. НОК Украины объявил претендентов на "Спортивный Оскар"
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НОК Украины объявил претендентов на "Спортивный Оскар"

Другие виды
(1 голосов)

Имена лучших спортсменов и тренеров страны будут названы 9 декабря.

НОК Украины объявил претендентов на "Спортивный Оскар"
Новина українською

"Спортивный Оскар" по версии Национального олимпийского комитета будет вручен в 10 номинациях.

1. Лучший спортсмен:

– Жан Беленюк – чемпион мира и Европы, чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе;

– Дмитрий Пидручный - чемпион мира по биатлону;

– Михаил Романчук – серебряный призер чемпионата мира, победитель и рекордсмен этапа Кубка мира по плаванию.

2. Лучшая спортсменка:

– Дарья Белодед – чемпионка мира, чемпионка Европы и Европейских игр по дзюдо;

– Ярослава Магучих - серебряный призер чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет в прыжках в высоту;

– Ольга Харлан – чемпионка мира и Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира;

3. Лучший тренер:

– Юрий Марченко – личный тренер Ольги Харлан;

– Тренерский дуэт Светланы Кузнецовой и Геннадия Белодеда – личные тренеры Дарьи Белодед;

– Владимир Шацких – личный тренер Жана Беленюка.

4. Сенсация года:

– Марина Бех-Романчук - серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Европейских игр в прыжках в длину;

– Дмитрий Пидручный – чемпион мира по биатлону;

– Алексей Середа – 4-е место на чемпионате мира по прыжкам в воду, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет);

5. Лучшая сборная:

– женская сборная Украины по биатлону в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Валентина Семеренко и Юлии Джимы - бронзовые призеры чемпионата мира в эстафетной гонке;

– женская сборная Украины по артистическому плаванию в составе Марты Фединой, Анастасии Савчук, Елизаветы Яхно, Алины Шинкаренко, Яны Нарежной, Владиславы Алексиивой, Марины Алексиивой, Екатерины Резник – бронзовые призеры чемпионата мира;

– мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря – серебряные призеры чемпионата мира.

6. Лучшая сборная по игровым видам:

– мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 U-23 – серебряные призеры чемпионата мира U-23;

– мужская сборная Украины по волейболу – четвертьфиналист чемпионата Европы;

– сборная Украины по футболу U-20 – чемпионы мира по футболу U-20.

7. Олимпийская надежда Украины

– Екатерина Бех – двукратная чемпионка мира по биатлону среди юниоров;

– София Лискун – чемпионка Европы по прыжкам в воду среди взрослых;

– Ярослава Магучих - серебряный призер чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет в прыжках в высоту;

8. Восходящая звезда

– Алексей Середа – 4-е место на чемпионате мира по прыжкам в воду, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет);

– Дарья Снигур – чемпионка юниорского турнира серии «Большого шлема» по теннису «Уимблдон»:

– Назар Чепурный – чемпион мира и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров по спортивной гимнастике;

9. Сильные духом (паралимпийские виды спорта)

– Максим Крипак – пятикратный чемпион и серебряный призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата;

– Марина Поддубная – двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения (тотально незрячий);

– Дмитрий Украинец – чемпион Европы, капитан сборной команды Украины по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха.

10. Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)

– Алексей Бычков – чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу;

– Виталий Дубина – чемпион мира и обладатель Кубка мира по кикбоксингу ВАКО;

– Анастасия Сапсай – чемпионка мира и Европейских игр по самбо.

Церемония вручения «Спортивного Оскара» НОК Украины состоится в Киевском национальном театре оперетты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НОК Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...