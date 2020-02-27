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НОК Украины объявил претендентов на "Спортивный Оскар"
Имена лучших спортсменов и тренеров страны будут названы 9 декабря.
"Спортивный Оскар" по версии Национального олимпийского комитета будет вручен в 10 номинациях.
1. Лучший спортсмен:
– Жан Беленюк – чемпион мира и Европы, чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе;
– Дмитрий Пидручный - чемпион мира по биатлону;
– Михаил Романчук – серебряный призер чемпионата мира, победитель и рекордсмен этапа Кубка мира по плаванию.
2. Лучшая спортсменка:
– Дарья Белодед – чемпионка мира, чемпионка Европы и Европейских игр по дзюдо;
– Ярослава Магучих - серебряный призер чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет в прыжках в высоту;
– Ольга Харлан – чемпионка мира и Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира;
3. Лучший тренер:
– Юрий Марченко – личный тренер Ольги Харлан;
– Тренерский дуэт Светланы Кузнецовой и Геннадия Белодеда – личные тренеры Дарьи Белодед;
– Владимир Шацких – личный тренер Жана Беленюка.
4. Сенсация года:
– Марина Бех-Романчук - серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Европейских игр в прыжках в длину;
– Дмитрий Пидручный – чемпион мира по биатлону;
– Алексей Середа – 4-е место на чемпионате мира по прыжкам в воду, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет);
5. Лучшая сборная:
– женская сборная Украины по биатлону в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Валентина Семеренко и Юлии Джимы - бронзовые призеры чемпионата мира в эстафетной гонке;
– женская сборная Украины по артистическому плаванию в составе Марты Фединой, Анастасии Савчук, Елизаветы Яхно, Алины Шинкаренко, Яны Нарежной, Владиславы Алексиивой, Марины Алексиивой, Екатерины Резник – бронзовые призеры чемпионата мира;
– мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря – серебряные призеры чемпионата мира.
6. Лучшая сборная по игровым видам:
– мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 U-23 – серебряные призеры чемпионата мира U-23;
– мужская сборная Украины по волейболу – четвертьфиналист чемпионата Европы;
– сборная Украины по футболу U-20 – чемпионы мира по футболу U-20.
7. Олимпийская надежда Украины
– Екатерина Бех – двукратная чемпионка мира по биатлону среди юниоров;
– София Лискун – чемпионка Европы по прыжкам в воду среди взрослых;
– Ярослава Магучих - серебряный призер чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет в прыжках в высоту;
8. Восходящая звезда
– Алексей Середа – 4-е место на чемпионате мира по прыжкам в воду, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет);
– Дарья Снигур – чемпионка юниорского турнира серии «Большого шлема» по теннису «Уимблдон»:
– Назар Чепурный – чемпион мира и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров по спортивной гимнастике;
9. Сильные духом (паралимпийские виды спорта)
– Максим Крипак – пятикратный чемпион и серебряный призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата;
– Марина Поддубная – двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения (тотально незрячий);
– Дмитрий Украинец – чемпион Европы, капитан сборной команды Украины по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха.
10. Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта)
– Алексей Бычков – чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу;
– Виталий Дубина – чемпион мира и обладатель Кубка мира по кикбоксингу ВАКО;
– Анастасия Сапсай – чемпионка мира и Европейских игр по самбо.
Церемония вручения «Спортивного Оскара» НОК Украины состоится в Киевском национальном театре оперетты.