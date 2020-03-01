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Украинец Талибов одержал историческую победу на турнире Karate 1 в Зальцбурге
Историческая для Украины победа
Украинец Ривзан Талибов одержал победу на турнире Karate 1 в Зальцбурге (Австрия). В финальном матче наш соотечественник победил американца Брайана Ира с разгромным счетом 3-1. Это первая победа представителя Украины в тяжелом весе.
Еще один украинец Станислав Горуна также добрался до финала турнира. В решающем матче ему противостоял иранец Бахман Азгари, который победил нашего спортсмена.
Следующий этап Лиги Karate 1 состоится в Марокко с 13 по 15 марта.
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