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Шахматист из Одессы за деньги сыграл за Россию против Украины

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(8 голосов)

Станислав Богданович не видит в этом проблемы.

Шахматист из Одессы за деньги сыграл за Россию против Украины
Новина українською

На своей странице в Facebook 27-летний гроссмейстер из Одессы сообщил, что в составе российской команды принял участие в интернет-матче против шахматистов из Украины.

"Сыграл за Россию в сегодняшнем матче с Украиной на Chess.com. Свой матч удалось выиграть. Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за Россию.

Во-первых, мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого. Во-вторых, я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения.

И третье. Считаю, что таким образом я внес свой скромный вклад в мир между нашими странами. Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу. Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан.

Предлагаю каждому украинцу и каждому россиянину, кто это прочитает, направить в комменты "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства. Только так будет правильно. Только так будет хорошо", - написал Богданович.

Станислав Богданович в 2013 году становился чемпионом Украины по быстрым шахматам. В рейтинге лучших шахматистов страны одессит занимает 31-е место.

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В статье: шахматы
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Комментарии (1)
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НеШахтьор (Донецьк)
03.03.2020 в 14:56
ДЕБІЛ, воно і в Одесі ДЕБІЛ
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