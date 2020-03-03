Шахматист из Одессы за деньги сыграл за Россию против Украины

На своей странице в Facebook 27-летний гроссмейстер из Одессы сообщил, что в составе российской команды принял участие в интернет-матче против шахматистов из Украины.

"Сыграл за Россию в сегодняшнем матче с Украиной на Chess.com. Свой матч удалось выиграть. Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за Россию.

Во-первых, мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого. Во-вторых, я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения. И третье. Считаю, что таким образом я внес свой скромный вклад в мир между нашими странами. Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу. Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан.

Предлагаю каждому украинцу и каждому россиянину, кто это прочитает, направить в комменты "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства. Только так будет правильно. Только так будет хорошо", - написал Богданович.

Станислав Богданович в 2013 году становился чемпионом Украины по быстрым шахматам. В рейтинге лучших шахматистов страны одессит занимает 31-е место.