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Гутцайт - министр молодежи и спорта Украины

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Ранее он тренировал сборную Украины по фехтованию

Гутцайт - министр молодежи и спорта Украины
Новина українською

В среду, 4 марта, экс-министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отказался сохранить свою должность. Теперь Минкульт и Минмолодежи и спорта разделили, а второе ведомство будет возглавлять глава Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт.

48-летний Гутцайт – олимпийский чемпион по фехтованию на саблях в командном зачете Игр-1992 в Барселоне. Также он тренировал сборную Украины по фехтованию, которая в 2008 году под его руководством в женской командной сабле завоевала золото Олимпийских игр в Пекине.

С 2018 года он возглавлял Департамент молодежи и спорта Киевской городской администрации.

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В статье: Вадим Гутцайт
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Источник:
XSport.ua
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