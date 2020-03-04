Гутцайт - министр молодежи и спорта Украины

В среду, 4 марта, экс-министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отказался сохранить свою должность. Теперь Минкульт и Минмолодежи и спорта разделили, а второе ведомство будет возглавлять глава Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт.

48-летний Гутцайт – олимпийский чемпион по фехтованию на саблях в командном зачете Игр-1992 в Барселоне. Также он тренировал сборную Украины по фехтованию, которая в 2008 году под его руководством в женской командной сабле завоевала золото Олимпийских игр в Пекине.

С 2018 года он возглавлял Департамент молодежи и спорта Киевской городской администрации.