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В Украине из-за коронавируса будут запрещать проведение спортивных мероприятий

Другие виды
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Министерство здравоохранения Украины принимает меры.

В Украине из-за коронавируса будут запрещать проведение спортивных мероприятий
Новина українською

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта в Черновцах. Позже с подозрением на заболевание госпитализировали еще шестерых человек.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемические мероприятия, будет разрыв учебных процессов, чтобы ограничить массовые скопления людей", - говорит заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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На данный момент неизвестно, какие соревнования находятся под угрозой переноса или отмены.

Эпидемия коронавируса кардинально отразилась на мировом спорте. Из-за вспышки смертельной инфекции перенесены или отменены десятки крупнейших международных соревнований, включая чемпионат мира по легкой атлетики в помещении. Под угрозой находится и проведение летних Олимпийских игр в Токио.

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В статье: коронавирус
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Источник:
Униан
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