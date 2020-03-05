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Соперником Мотора в 1/4 финала SEHA-Лиги стал БГК имени Мешкова

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Первый матч команды проведут 7 марта

Соперником Мотора в 1/4 финала SEHA-Лиги стал БГК имени Мешкова
Новина українською

"Мотора" узнал соперника в 1/4 финала SEHA-Лиги. Белорусский БГК имени Мешкова дважды обыграл Пекинский университет (46:26 и 41:23) и вышел навстречу запорожцам. Напомним, что "Мотор" благодаря 2-му месту на групповой стадии получил прямую путевку в четвертьфинал минуя первую стадию плей-офф.

Первый матч украинская команда сыграет 7-го марта в Бресте. Ответный матч в Запорожье запланирован на 12 марта.

SEHA-Лига. 1/4 финала. Первый матч
7 марта. БГК имени Мешкова (Беларусь) – "Мотор" (Украина)

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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