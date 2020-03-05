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14-летняя одесситка стала победительницей Кубка Украины по тяжелой атлетике среди женщин

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(2 голосов)

Она выступала в весовой категории до 45 кг

14-летняя одесситка стала победительницей Кубка Украины по тяжелой атлетике среди женщин
Новина українською

14-летняя представительница Одесской области Екатерина Гордиян стала победительницей Кубка Украины по тяжелой атлетике среди женщин, который проходит в Чернигове.

В весовой категории до 45 кг она подняла по сумме упражнений 115 кг (в рывке - 50 кг, в толчке - 65 кг). Также Екатерина опередила на 3 кг Надежду Курдюкову (Луганская обл.), Которая старше ее на 4 года.

Для Гордиян показаны результаты - являются личными рекордами. Она улучшила на 3 кг суммарный результат, который показала месяц назад на чемпионате Украины среди юниоров, где завоевала бронзу и выполнила норматив мастер спорта Украины (112 = 48 + 64).

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В статье: Екатерина Гордиян
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Источник:
noc-odessa.org.ua
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