14-летняя одесситка стала победительницей Кубка Украины по тяжелой атлетике среди женщин

14-летняя представительница Одесской области Екатерина Гордиян стала победительницей Кубка Украины по тяжелой атлетике среди женщин, который проходит в Чернигове.

В весовой категории до 45 кг она подняла по сумме упражнений 115 кг (в рывке - 50 кг, в толчке - 65 кг). Также Екатерина опередила на 3 кг Надежду Курдюкову (Луганская обл.), Которая старше ее на 4 года.

Для Гордиян показаны результаты - являются личными рекордами. Она улучшила на 3 кг суммарный результат, который показала месяц назад на чемпионате Украины среди юниоров, где завоевала бронзу и выполнила норматив мастер спорта Украины (112 = 48 + 64).