Найден мертвым украинский шахматист, сыгравший за деньги за Россию

Всего несколько дней назад 27-летний Станислав Богданович на своей странице в Facebook рассказал, что за "донат" сыграл за Россию в матче с Украиной на портале Chess.com. Богданович объяснил свой поступок тем, что таким корыстным образом "внес свой скромный вклад в мир между нашими странами".

Теперь Сhess-news.ru, ссылаясь на родственников, сообщает, что Богданович найден мертвым в Москве. Также погибла и его 18-летняя девушка Александра Вернигора.

Причиной смерти шахматиста из Одессы и его подруги стал веселящий газ. Рядом с телами найдены воздушные шарики, которые были наполнены закисью азота.

Смерть Богдановича и Вернигоры не была насильственной, утверждают следователи после первоначального осмотра места трагедии.

Станислав Богданович неоднократно выигрывал чемпионат Украины по быстрым шахматам и входил в топ-10 мирового рейтинга по блицу.