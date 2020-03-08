  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Синхронное плавание. Украинка Федина собрала коллекцию золота на этапе Мировой серии в Париже
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Синхронное плавание. Украинка Федина собрала коллекцию золота на этапе Мировой серии в Париже

Другие виды
(1 голосов)

Наша спортсменка выступила очень мощно

Синхронное плавание. Украинка Федина собрала коллекцию золота на этапе Мировой серии в Париже
UA-Футбол
Новина українською

Украинская представительница синхронного плавания Марта Федина собрала четыре золотые награды на этапе Мировой серии в Париже. Она набрала 89,6571 балла, что позволило ей не подпустить к себе ближайших противниц.

В сольных выступлениях она сумела торжествовать дважды, еще два раза в паре с Анастасией Савчук в командных соревнованиях.

В общем зачете команд победила Франция, второй и третьей стали команды США.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: синхронное плавание
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...