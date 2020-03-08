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Это не нее не похоже: Харлан провалила выступление в командном матче против Польши

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Украинские прекратили выступление

Это не нее не похоже: Харлан провалила выступление в командном матче против Польши
UA-Футбол
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Сборная Украины по фехтованию проиграла в 1/8 финала этапа Кубка мира в Афинах (Греция).

Наши спортсменки имели преимущество и вели со счетом 40-31 и должны были доводить дело до конца, но лидер нашей команды Ольга Харлан потеряла 9-очковое преимущество и уступила в своем матче со счетом 14-3 и лишила нас 1/4 финала.

Главные конкурентки нашей сборной в квалификации на Олимпийские игры 2020 прошли дальше, поэтому наш выход туда заметно усложняется.

Последний этап пройдет в Бельгии 20 марта.

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В статье: Ольга Харлан
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