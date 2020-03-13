Европейский волейбол ушел на карантин

Европейская конфедерация волейбола (CEV) до 2 апреля приостановила все турниры в связи с пандемией коронавируса.

"CEV следит за развитием эпидемии COVID-19 с самого начала вспышки и еще раз подчеркивает свою полную приверженность защите здоровья и безопасности всех спортсменов, тренеров, официальных лиц, волонтеров и зрителей.

CEV продолжает внимательно следить за этой быстро меняющейся глобальной ситуацией на почасовой основе, чтобы предпринимать дальнейшие необходимые действия и консультации с соответствующими национальными и европейскими властями", - сообщает официальный сайт CEV.

Исключением в календаре еврокубков станут только матчи 1/2 финала Кубка ЕКВ между Локомотивом (Новосибирск) и Зенитом (Санкт-Петербург), поскольку клубы представляют одну страну. Матчи будут сыграны 19 и 26 марта.