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Европейский волейбол ушел на карантин

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Коронавирус стал причиной приостановки континентальных турниров по волейболу.

Европейский волейбол ушел на карантин
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Европейская конфедерация волейбола (CEV) до 2 апреля приостановила все турниры в связи с пандемией коронавируса.

"CEV следит за развитием эпидемии COVID-19 с самого начала вспышки и еще раз подчеркивает свою полную приверженность защите здоровья и безопасности всех спортсменов, тренеров, официальных лиц, волонтеров и зрителей.

CEV продолжает внимательно следить за этой быстро меняющейся глобальной ситуацией на почасовой основе, чтобы предпринимать дальнейшие необходимые действия и консультации с соответствующими национальными и европейскими властями", - сообщает официальный сайт CEV.

Исключением в календаре еврокубков станут только матчи 1/2 финала Кубка ЕКВ между Локомотивом (Новосибирск) и Зенитом (Санкт-Петербург), поскольку клубы представляют одну страну. Матчи будут сыграны 19 и 26 марта.

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В статье: волейбол
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