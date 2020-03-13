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Барком-Кажаны одержал победу над Новатором, Сердце Подолья уступило в решающей партии

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13 марта прошло сразу четыре матча

Барком-Кажаны одержал победу над Новатором, Сердце Подолья уступило в решающей партии
Новина українською

В пятницу, 13 марта состоялись первые матчи заключительного 14-го тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд. Лидер турнира и действующий победитель двух предыдущих сезонов львовский "Барком-Кажаны" на своей площадке принимал главного аутсайдера Суперлиги хмельницкий "Новатор".

Подопечные Угиса Крастиньша без особых проблем обыграли гостей в трех партиях. Таким образом, волейболисты "Баркома-Кажаны" досрочно обеспечили себе победу в турнире по итогам группового этапа.

Два матча с участием винницких клубов, которые занимают второе и третье места завершились с одинаковым счетом 3:2. Волейболисты "Сердце Подолья" проиграли у себя дома житомирскому "Житичи-ЖНАЭУ".

В свою очередь ВК "МХП-Винница" в Тростянце обыграла черниговский "Буревестник-ШВСМ".

В Харькове "Локомотив" принимал "Юракадемию". Все три партии закончились в пользу юристов.

Чемпионат Украины по волейболу. Мужчины. Суперлига
14 тур. 13 марта

"Барком-Кажаны" (Львов) - "Новатор" (Хмельницкий)
3:0 (25:15, 25:17, 25:17)

ВК "Сердце Подолья" (Винница) - "Житичи-ЖНАЭУ" (Житомир)
2:3 (26:28, 25:22, 23:25, 25:23, 12:15)

ВК "МХП-Винница" - "Буревестник-ШВСМ" (Чернигов)
3:2 (25:17, 26:24, 23:25, 26:28, 15:13)

"Локомотив" - "Юракадемия"
0:3 (27:29, 22:25, 22:25)

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В статье: ВК Барком-Кажани (Львов) ВК Новатор Сердце Подолья
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Источник:
sport.ua
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