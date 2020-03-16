ФХУ приостановила чемпионат Украины по волейболу

Федерация волейбола Украины выступила с официальным заявлением по пандемии короновируса.

"В связи с введением карантина на всей территории нашего государства и осложнением ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, Директорат ФВУ сообщает, что XXIX чемпионат Украины сезона 2019/2020 годов во всех лигах временно приостанавливается до истечения срока карантина – 3 апреля.

Сроки восстановления всех соревнований и проведения следующих матчей будут сообщены дополнительно", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФХУ.

На прошлой неделе в чемпионате Украины по волейболу завершился регулярный чемпионат и определились все пары плей-офф. У мужчин первый номер посева получили Барком-Кажаны, а у женщин Прометей.

Ранее UA-Футбол сообщал, что европейский волейбол ушел на карантин.