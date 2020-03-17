Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве не состоится

Европейский союз гимнастики (UEG) отменил проведение четырех чемпионатов Европы по различным дисциплинам.

Из-за коронавируса не состоятся континентальные турниры по спортивной гимнастике (Баку, 27-31 мая), по художественной гимнастике (Киев, 21-24 мая), по прыжкам на батуте и тамблингу (Гетеборг, 7-10 мая) и по спортивной гимнастике среди женщин (Париж, 30 апреля-3 мая).

"Мы в поисках новых сроков для отмененных событий. Мы хотим перенести их на второе полугодие и будем работать вместе с местными организационными комитетами, чтобы найти новые даты. Более подробная информация об этом будет опубликована в конце апреля", - говорит президент UEG Фарид Гаибов.

Чемпионат Европы в Киеве должен был стать рекордным в истории. В столице Украины должны были собраться 311 гимнасток из 41 страны континента.

Киев мог принять чемпионат Европы по художественной гимнастике впервые с 2004 года.