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Red Bull Flugtag снова ищет отважных летунов Украины!

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Red Bull Flugtag снова ищет отважных летунов Украины!
Новина українською

Пока вы сидите дома и у вас есть немного больше свободного времени, чем обычно, - прекрасная возможность дать волю своей фантазии и креативу, и придумать необычный летательный аппарат, с которым в сентябре принять участие в Red Bull Flugtag!

Собирайтесь в онлайн чате своей командой мечты, создавайте идеи и до 20 апреля подавайте заявку на участие в Red Bull Flugtag 2020!

В сентябре в Киеве пройдет потрясающий чемпионат самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag, который бросает вызов эксцентричным инженерам и бесстрашным пилотам, готовым осуществить свою мечту о полете. Участники соберутся опять, чтобы посоревноваться в оригинальности и артистичности. Сначала им надо будет придумать и сконструировать свой летательный аппарат, а потом – разогнаться и взлететь на нем с целью пролететь как можно дальше. Или, как это часто бывает, просто упасть на воду. Поэтому для участия пилотам понадобятся креатив, кураж... и лишний комплект нижнего белья. Прием заявок на участие уже открыт, и продлится до 20 апреля 2020 года.

Red Bull Flugtag позволяет новичкам раскрыть свои таланты в конструировании, а опытным участникам вернуться на чемпионат, чтобы усовершенствовать навыки. Для зрителей же это возможность насладиться незабываемым шоу, ведь где еще можно увидеть, как самые необычные летательные аппараты сигают с огромной вышки вместе с экипажем.

Red Bull Flugtag снова ищет отважных летунов Украины! - изображение 1

Слово "Flugtag" в переводе с немецкого означает "День полётов". Первый чемпионат Red Bull Flugtag прошёл в 1992 году в Австрии. С тех пор в различных странах было проведено более 100 Флюгтагов в 55 городах мира.
Большинство участников делают основной упор на внешний вид своего аппарата и сопутствующее шоу. Однако некоторые аппараты, к всеобщему изумлению, действительно летят. На сегодняшний день мировой рекорд самого дальнего полета составляет 78,6 метров. Улететь на такую невероятную дистанцию смог пилот команды The Chicken Whisperers на Флюгтаге в Калифорнии (США) в 2013 году.

В Украине Red Bull Flugtag впервые прошел в 2010 году в Киеве на Русановском канале. Потом еще раз незабываемо повторился в 2013. И теперь, после стольких лет, опять возвращается в 2020!

В 2010 и 2013 годах на фестивале выступило по 40 команд, а первыми чемпионами Флюгтага в Украине стала команда «Кузькина мать». Их летательный аппарат в виде кукурузника-биплана с початком кукурузы вместо фюзеляжа пролетел всего 12 метров, но щедро был вознагражден наивысшими балами от членов жюри за креатив и выступление на рампе!

В 2013-ом победителями стали "Шевели ластами" из Харькова – их летательный аппарат в виде гигантского осьминога смог пролететь 17 метров.

В этом году правила остаются те же. Конкурсанты оцениваются по трём критериям: расстояние полёта, креативность и шоу-талант. Итоговая оценка, определяющая место команды в рейтинге, складывается из трех этих оценок.
В чемпионате Red Bull Flugtag 2020 традиционно будут задействованы лучшие команды. Подать заявку для участия нужно до 20 апреля.

Как стать участником

Как правило, в команде должно быть ровно пять безбашенных человек, каждому из которых уже исполнилось 18 лет. После того, как команда сформирована, нужно придумать свой летательный аппарат и отправить его чертеж вместе с заявкой организаторам чемпионата.

Важно учитывать, что летательный аппарат должен весить не более 200 кг, а его размах крыльев и длина могут составлять максимум 8 метров. Также в конструкции не предусматривается какой-либо двигатель — двигателем может служить только мускульная сила пилота и сопровождающей его команды, и гравитация. Аппарат должен быть нетонущим, и изготовленным только из экологически чистых материалов. Команда придется разогнать свой летательный аппарат и столкнуть его с трамплина - рампы высотой 6 метров. Перед стартом команде даётся порядка 30 секунд для яркого, запоминающегося выступление, которое оценивают судьи.

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Из тысяч заявок и эскизов будут отобраны 40 самых креативных летательных аппаратов, которые и будут допущены на взлётную полосу Red Bull Flugtag 2020, чтобы бросить вызов гравитации на глазах сотни тысяч ликующих зрителей.

Партнеры: Mastercard, Volkswagen, Сільпо, WOG.

Детали события: Flugtag.redbull.com

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В статье: Ред Булл
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