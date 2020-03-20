Чемпионата Европы по бадминтону в Киеве перенесен на неопределенный срок

Чемпионат Европы 2020 по бадминтону в Киеве не состоится в запланированные сроки из-за пандемии коронавируса, сообщает федерация бадминтона Украины и Европы.

Турнир должен был пройти в киевском Дворце спорта с 21 по 26 апреля 2020 года. Эти соревнования должны были стать решающими в отборе на Олимпийские игры 2020 в Токио.

Президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров рассказал:

"В непростое для всего мира время мы совместно с нашими международными партнерами приняли болезненное, однако единственное правильное решение – перенести чемпионат Европы по бадминтону.

Наша команда вдохновенно работала над подготовкой чемпионата, сделали немало. Мы были полностью готовы принять соревнования европейского первенства на высшем уровне. Однако мы не можем рисковать здоровьем спортсменов и болельщиков.

Подчеркиваем, что при поддержке европейских партнеров чемпионат Европы по бадминтону пройдет в Киеве, как и было запланировано. О дате мы сообщим дополнительно".