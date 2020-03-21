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Карантин не помеха: Жан Беленюк продолжает тренировки на свежем воздухе. Фото

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Украинец продолжает подготовку к Олимпиаде

Карантин не помеха: Жан Беленюк продолжает тренировки на свежем воздухе. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский представитель греко-римской борьбы, серебряный призер Олимпийских игр 2016 и чемпион мира Жан Беленюк провел тренировку на свежем воздухе. Соответствующее фото и видео появились на его официальной странице в Instagram.

Карантин не помеха: Жан Беленюк продолжает тренировки на свежем воздухе. Фото - изображение 1Карантин не помеха: Жан Беленюк продолжает тренировки на свежем воздухе. Фото - изображение 2
Карантин не помеха: Жан Беленюк продолжает тренировки на свежем воздухе. Фото - изображение 3Карантин не помеха: Жан Беленюк продолжает тренировки на свежем воздухе. Фото - изображение 4

Напомним, что ранее Владимир Кличко посоветовал всем оставаться дома и мыть руки.

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В статье: Жан Беленюк коронавирус
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