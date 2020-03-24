"Страшнейший вирус". Олимпийский чемпион рассказал, как борется с COVID-19

Победитель Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и двукратный чемпион мира по плаванию в Твиттере поделился своей историей борьбы с коронавирусом.

"14 дней, как я борюсь с COVID-19. Это страшнейший вирус, который я когда-либо переносил, хотя я здоровый человек с сильными легкими, а также веду здоровый образ жизни и по возрасту не отношусь к группе риска.

Самые тяжелые симптомы уже позади, но у меня все еще остается серьезная слабость и кашель. Любая физическая активности делает меня истощенным на несколько часов.

Заботьтесь о себе. Здоровье на первом месте. Коронавирус – это не шутка", - написал ван дер Бург.