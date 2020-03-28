Анна Музычук и Евгений Штембуляк стали лучшими шахматистами Украины 2019

Экс-чемпионка мира Анна Музычук победила на ежегодном конкурсе "Шахматный гетьман 2019" и стала лучшей шахматисткой Украины.

Так, за соответствующее решение проголосовали 13 гроссмейстеров, 14 поставили ее на второе место, 1 на третью позицию, и еще 1 - на пятую. В итоге ей удалось набрать 234 балла. Эта победа стала для Анны третьей в карьере.

У мужчин шахматную корону Украины получил Евгений Штембуляк, который победил решением абсолютного большинства гроссмейстеров и набрал 309 очков. Этот триумф стал для него первым.

Лауреаты "Шахматного Гетьмана", который ежегодно устраивают сообщество "Украинские шахматы" и сайт "Шахматная Украина", определяются путем персонального голосования. В нем принимают участие только украинские гроссмейстеры.