Президент Украины: Правительство сохранило расходы на спорт насколько это возможно

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу проинформировал население о мерах по борьбе с коронавирусом. В частности, глава государства рассказал о расходах на спорт (ранее сообщалось об их возможном сокращении):

"Максимально, насколько это возможно Правительство сохранило расходы на образование, спорт и культуру. Да, далеко не все удалось сохранить, но это временная экономия, только на время карантина. После его окончания финансирование каждой области будет обязательно возвращено" - сказал Президент.

Напомним, что ранее президенты Федераций обратились к Владимиру Зеленскому с открытым письмом.