  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Президент Украины: Правительство сохранило расходы на спорт насколько это возможно
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Украины: Правительство сохранило расходы на спорт насколько это возможно

Другие виды
(1 голосов)

Финансирование сохранится

Президент Украины: Правительство сохранило расходы на спорт насколько это возможно
UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу проинформировал население о мерах по борьбе с коронавирусом. В частности, глава государства рассказал о расходах на спорт (ранее сообщалось об их возможном сокращении):

"Максимально, насколько это возможно Правительство сохранило расходы на образование, спорт и культуру. Да, далеко не все удалось сохранить, но это временная экономия, только на время карантина. После его окончания финансирование каждой области будет обязательно возвращено" - сказал Президент.

Напомним, что ранее президенты Федераций обратились к Владимиру Зеленскому с открытым письмом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...