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Чемпионат Украины по гандболу будет доигран после карантина

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Решение Федерации гандбола Украины.

Чемпионат Украины по гандболу будет доигран после карантина
Новина українською

"Комитет по организации и проведению соревнований Федерации гандбола Украины 30 марта рассмотрел вопрос дальнейшего проведения сезона 2019-2020.

Было рассмотрено обращение, в котором ГК Мотор (Запорожье) в связи с неопределенностью времени завершения карантина в Украине 2020 предлагает завершить чемпионат мужской Суперлиги и определить результаты соревнований по итогам первого круга, а также предлагает отменить дальнейший розыгрыш мужского Кубка Украины 2019-2020.

В то же время большинство руководителей команд-участниц чемпионатов Украины всех уровней (мужская и женская Суперлига, мужская и женская Высшая лига, мужская І лига, детско-юношеские чемпионаты по всем возрастным группам) высказались за продолжение розыгрышей чемпионатов Украины и розыгрыша Кубков Украины после завершения карантина в Украине 24 апреля 2020 года.

Члены Комитета ФГУ проголосовали за продолжение сезона 2019-2020 после завершения национального карантина. При этом Комитет вернется к календарю и системы розыгрышей всех чемпионатов Украины взрослых и детско-юношеских команд текущего сезона, с тем чтобы выбрать оптимальную формулу завершения сезона учитывая ситуацию, которая сложится на момент продления карантина", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФГУ.

В мужской Суперлиге после 16 туров на II этапе чемпионата с 16 победами лидирует запорожский Мотор. У женщин в элитном дивизионе львовская Галичанка на 13 очков опережает николаевский Реал.

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В статье: Гандбольная Суперлига Украины
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