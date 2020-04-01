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Саладуха предложила вариант финансирования спорта

Другие виды
(1 голосов)

Украинка отреагировала на сокращение финансирования спорта

Саладуха предложила вариант финансирования спорта
Новина українською

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в тройном прыжке Ольга Саладуха, которая сейчас является депутатом в Верховной Раде Украины не согласна с предложенным вариантом сокращения спортивного бюджета в 2020 году.

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В статье: Ольга Саладуха
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